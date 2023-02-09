Об угрозах, поступивших от дипломатов страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Европейской правды».

От российского посольства посыпались угрозы сразу после того, как стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил своего министра обороны рассмотреть возможности для поставок самолетов Украине.

Прошло совсем немного времени, и посольство РФ заявило — отправка боевых самолетов в Украину обязательно отразится в качестве «военных и политических последствий для европейского континента и всего мира», а «Россия будет знать, как отреагировать на подобные недружественные действия британской стороны».

Поимом этого, дипломаты РФ необоснованно утверждают — выступление Президента Украины Владимира Зеленского в Вестминстере не более, чем «театрализованное представление», а визит в Лондон имеет целью «подготовку западной общественности к будущим решениям, направленным на дальнейшее удовлетворение постоянных и растущих требований киевского режима».

Ранее наш информационный портал писал, сколько танков потеряли войска России с начала полномасштабного вторжения в Украину.