О том, почему же соседнее с Украиной государство не слишком торопится с таким немаловажным решением, на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, в этот четверг, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет «НБН» со ссылкой на информацию, опубликованную на странице «Европейской правды».

По словам Моравецкого, позиция Польши в этом вопросе является однозначной, поскольку данная страна может действовать исключительно согласованно со всем объединением Североатлантического договора. Если решение о поставках самолетов там наконец примут, то Польша хоть и не станет первой, кто предоставит истребители, но положительно и оптимально быстро ответит на этот запрос.

Кроме того, предоставить военным Украины современные боевые самолеты первыми должны именно те страны, у которых их больше всего, так как у Польши недостаточно истребителей, а новые F-35 пока только заказаны.

Ранее наш информационный портал писал, какое немалое количество танков потеряли войска России с начала полномасштабного вторжения в Украину.