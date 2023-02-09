Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что Украину поддерживает много европейских государств, однако больше всего помощи Киев получил от Берлина, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам главы немецкого правительства, его страна предоставляет Украине больше финансовой и гуманитарной помощи. Кроме того, Берлин конкретно поддерживает Киев в вопросах, которые касаются поставок вооружения.

Немецкий лидер заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину в защите ее целостности и независимости столько, сколько потребуется.

Отметим, что ранее федеральный канцлер подверг жесткой критике конкуренцию государств в процессе поставок оружия для ВСУ. Шольц считает, что такие состязания могут навредить текущей слаженности в работе союзных стран.