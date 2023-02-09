В столице Франции была заранее предусмотрена еще одна встреча Президента Украины, на этот раз с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. О чем лидеры трех стран говорили на совместном ужине, и позднее рассказали некоторые подробности журналистам, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

В частности, Владимир Зеленский настаивает на скорейшей отправке в Украину тяжелого вооружения и боевых самолетов:

«У нас очень мало времени. Я сейчас говорю об оружии, необходимом для мира и прекращения войны, начатой Россией. У Франции и Германии есть возможность изменить правила игры, и именно так я вижу наши сегодняшние переговоры. Чем раньше мы получим тяжелое оружие большой дальности, а наши пилоты получат современные самолеты, тем быстрее закончится российская агрессия».

До этой весьма важной встречи, Канцлер Германии Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге в преддверии чрезвычайного саммита Евросоюза, напомнил что ЕС в очередной раз ужесточит санкционные меры против РФ, так и продолжающей войну в Украине, то есть Владимиру Путину не дадут добиться поставленных целей без явных усилий.

Отметим, что сегодня, 9-го февраля, в Брюсселе запланировано проведение чрезвычайного саммита Евросоюза, а основной темой обсуждения станут военные действия Российской Федерации против Украины.

Ранее мы писали, почему Шольц недоволен явной конкуренцией при отправке вооружений в Украину.