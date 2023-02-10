Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что боевые самолеты «ни в коем случае» не отправят в Украину «в ближайшие недели», поскольку, по его мнению, нужно отдать приоритет поставках «более полезного» и «более быстрого оружия».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой France24.

«Это сегодня не соответствует потребностям», – сказал французский лидер об истребителях для украинской армии, добавив, что вместе с тем он «не исключает абсолютно ничего».

По мнению Макрона, более полезными и быстрыми видами вооружения для ВСУ являются самоходные гаубицы Caesar и система противовоздушной обороны среднего радиуса действия MAMBA.

Политик добавил, что в ближайшие дни он будет работать над поставками артиллерийских орудий, которые помогут украинским войскам отразить наступление армии России и в дальнейшем пойти в контрнаступление.

Ранее польский премьер-министр заявил, что Варшава не будет первой осуществлять передачу истребителей Украине.