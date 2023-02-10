О дальнейшей судьбе нескольких 35-миллиметровых зенитных пушек, изготовленных в Швейцарии, в эту пятницу сообщило правительство Берна, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный агентством «Reuters».

Запрос подали, вопреки тому, что Испанию ранее неофициально проинформировали о невозможности положительного ответа. В итоге Швейцария все же отказала Испании в разрешении на реэкспорт зенитных орудий швейцарского производства в нашу страну.

Отметим, что правительство Швейцарии ранее отклоняла аналогичные запросы от Дании и Германии – эти страны тоже желали отправить бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства в помощь Украине в ее противостоянии РФ.

Напомним, что ведущие политические деятели в Швейцарии неоднократно призывали продать около сотни законсервированных танков «Леопард-2» за символическую сумму Польше, Словакии и Чехии, вместо тех танков, которые их правительства запланировали отправить в Украину. Однако эта инициатива была отклонена при первом чтении в парламенте, а повторное голосование будет не ранее этой весны.

Ранее мы писали, как Зеленский прокомментировал масштабную ракетную атаку на Украину 10 февраля.