О том, почему с точки зрения посла, подобный шаг станет благотворным в отношении сербских интересов, пишет «НБН» со ссылкой на материал хорватского информационного агентства «N1».

Кристофер Хилл отметил — пока еще мнение Белграда и Брюсселя по отношению к Москве серьезно различаются. Пока Сербия безмолвствует, ЕС – действует:

«Зло должно быть остановлено, и Европейский Союз это и делает».

Также, уверен американский дипломат со временем «моральный компас» Белграда переориентируется в сторону Запада, потому что Сербия — часть Европы, и должна действовать в соответствии не только с собственными интересами, но и позднее сама присоединиться к ЕС.

Хилл не преминул отметить, что у Сербии есть полное право стать членом ЕС, однако этот процесс «требует терпения». В то же время европейское грядущее для Белграда — однозначно, а сильная и стабильная Сербия — в интересах как иностранных инвесторов, так и США.

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