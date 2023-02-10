Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что сегодня утром, 10 февраля, войска Российской Федерации выпустили по нашей стране по меньшей мере 70 ракет, осуществив массированную атаку.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы государства.

По словам президента, по меньшей мере 60 вражеских ракет были ликвидированы. Российские захватчики имели гражданские мишени, в частности, инфраструктуру. К сожалению, были попадания и есть жертвы.

Лидер украинцев подчеркнул, что во время этих обстрелов несколько ракет ВС РФ прошли по воздушному пространству Молдовы и страны НАТО Румынии.

«Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить», — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил всех защитников и Воздушные силы за помощь, а также призвал граждан не игнорировать сообщения о тревоге.

Напомним, что две российские ракеты «Калибр» зашли в воздушное пространство Румынии, о чем сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.