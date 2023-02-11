Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные словацкого новостного портала «Teraz».

Как говорится в источнике, во время саммита Евросоюза в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился со словацким премьер-министром Эдуардом Хегером и попросил у него несколько самолётов МиГ-29, которые были сняты с вооружения словацкой армии в прошлом году.

Эдуард Хегер заявил что на данный момент ведутся консультации касательно возможной передачи самолётов для Украины, так как нынешний кабмин страны является временным и некоторых решений принимать он не может.

Но всё же, премьер-министр Словакии считает, что трудностей в передачи самолётов для Украины не должно возникнуть, даже в том случае если в стране придется изменить конституцию.

Напомним, что временем ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони сделала заявление о возможном предоставлении самолётов для украинской армии.