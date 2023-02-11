Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает «НБН«, ссылаясь на данные «РБК-Украина«.

В источнике говорится о том, что вскоре украинская армия должна перейти в очередное контрнаступления. Издательство The New York Times считает, что следующим направлением для атаки украинских военных может стать город Мелитополь, а также другие населённые пункты Запорожской области.

Отдельно журналисты отметили, что большая часть украинской территории, которая находится под российской оккупацией находится в зоне досягаемости ракет HIMARS.

Также в статье отдельно отмечается, что скорее всего украинского контрнаступления на востоке страны в ближайшее время ожидать не следует, а вот на юге вполне возможно.

Ранее сообщалось о том, что российская армия готовится к масштабному наступлению на территорию Украину.