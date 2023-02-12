Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на индийское издание «The Economic Times«.

В источнике говорится о том, что пакистанские власти отправили в Украину около 10 тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня «Град». Сообщается, что снаряды были отправлены не напрямую с Пакистана в Украину, а с помощью посредника.

В роли посредника выступила Германия. Таким образом, в начале февраля 2023 Пакистан отправил снаряды в Германию и вскоре те должны быть доставлены в Украину.

К слову, это издание временем ранее сообщало о том, что Пакистан помогает Украине предоставляя артиллерийские снаряды через Польшу.

Напомним, что ранее небольшая балканская страна Черногория рассекретила свои данные касательно помощи для Украины.