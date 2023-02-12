Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на источник «Zaxid.net«.

Как стало известно, армия Российской Федерации использует курдских наёмников для атаки дронами-камикадзе Shahed.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины. Сообщается, что ГУР удалось перехватить разговоры между двумя операторами дронов Shahed, которые общались на курдском языке. Данные разговоры были перехвачены 10 февраля текущего года, во время массированного ракетного обстрела.

К слову, российская армия уже использовала курдских наёмников во время боевых действий в Сирии, а также использовала иранских инструкторов, которые помогают россиянам обучаться управлению дронами-камикадзе.

Напомним, что ранее представительство Вооружённых сил Украины отчитались о массированном ракетном обстреле российской армии 10 февраля.