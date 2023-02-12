Об этом инциденте проинформировал глава правительства Канады Джастин Трюдо, пишет «НБН» со ссылкой на «BBC».

По словам Трюдо, он приказал уничтожить этот неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, после чего NORAD(Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) и сбило объект над Юконом. Кроме американских самолетов, в воздух подняли и канадские, но именно F-22 ВВС США эффективно уничтожил нарушителя.

Отметим, что за текущий месяц, это уже по третье счету аналогичное ЧП в небе над Северной Америкой.

Также, сообщается что Трюдо рассмотрел этот вопрос в разговоре с президентом США Джозефом Байденом, и теперь эксперты начнут поиски обломков для их последующего изучения.

Немного позднее, от официального представителя Пентагона Пэт Райдера, поступили сведения о том, что поначалу это «НЛО» обнаружили в небе над Аляской. Глава министерства обороны Канады Анита Ананд сообщила — цилиндрический объект был небольшого размера, а перемещался на высоте около 12 километров, то есть представлял опасность для гражданских воздушных судов.

Ранее мы писали, что сбитый над США шар-шпион являлся частью программы военных КНР.