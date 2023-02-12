Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на официальный указ №73/2023 опубликованный на сайте президента Украины.

С указа стало известно, что теперь в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины войдёт новый министр внутренних дел Игорь Клименко.

Также, помимо Клименка в состав СНБО Украины войдёт и Василий Малюк, который недавно был назначен на пост главы Службы безопасности Украины.

Кроме того, отмечается что украинский президент остановил членство в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины бывшего министра внутренних дел Дениса Монастырского, который трагически погиб в авиакатастрофе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины может назначить на пост министра внутренних дел Игоря Клименко, а на пост главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.