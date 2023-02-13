О некоторых подробностях, относительно этих санкций, пишет «НБН», ссылаясь на источники издания «Politico».
В частности, пакетом предусматриваются определенные финансовые ограничения, которые напрямую затронут четыре крупных российских банка, включая и частный «Альфа-банк», а граждане России больше не смогут попасть в состав советов директоров компаний, относящихся к критически важной инфраструктуре в Европейском Союзе, таких как электро- или газоснабжение.
Помимо вышеописанного, в обновленные санкционные списки внесли более 100 организаций и лиц(перечень составлен правительствами Польши, стран Балтии, Германией, Францией и другими). Ограничения затронут:
- российских военных;
- чиновников, назначенных РФ на оккупированных территориях нашей страны;
- журналистов, работающих с российскими государственными СМИ/пропагандистскими каналами;
- компании и лица в иных странах, если они связаны с военной агрессией России или ЧВК «Вагнер».
Также введут дополнительные торговые запреты на ввоз в ЕС российского каучука/асфальта/битума/нефтепродуктов, а также на поставку в РФ товаров из Европейского Союза, включая грузовики/тяжелые автотранспортные средства/строительные машины/насосы или другое оборудование, применяемое при строительстве. В пакет включили и запрет на экспорт электронных комплектующих, которые Российская Федерация сможет использовать при изготовлении вооружений.
Ранее мы писали, что из-за санкций в России разрешает использовать неоригинальные запчасти для медтехники.
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