О некоторых подробностях, относительно этих санкций, пишет «НБН», ссылаясь на источники издания «Politico».

В частности, пакетом предусматриваются определенные финансовые ограничения, которые напрямую затронут четыре крупных российских банка, включая и частный «Альфа-банк», а граждане России больше не смогут попасть в состав советов директоров компаний, относящихся к критически важной инфраструктуре в Европейском Союзе, таких как электро- или газоснабжение.

Помимо вышеописанного, в обновленные санкционные списки внесли более 100 организаций и лиц(перечень составлен правительствами Польши, стран Балтии, Германией, Францией и другими). Ограничения затронут:

российских военных;

чиновников, назначенных РФ на оккупированных территориях нашей страны;

журналистов, работающих с российскими государственными СМИ/пропагандистскими каналами;

компании и лица в иных странах, если они связаны с военной агрессией России или ЧВК «Вагнер».

Также введут дополнительные торговые запреты на ввоз в ЕС российского каучука/асфальта/битума/нефтепродуктов, а также на поставку в РФ товаров из Европейского Союза, включая грузовики/тяжелые автотранспортные средства/строительные машины/насосы или другое оборудование, применяемое при строительстве. В пакет включили и запрет на экспорт электронных комплектующих, которые Российская Федерация сможет использовать при изготовлении вооружений.

Ранее мы писали, что из-за санкций в России разрешает использовать неоригинальные запчасти для медтехники.