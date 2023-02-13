О том, как и где начаты эти важные тренировки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Минобороны Германии, предоставленного «Tagesschau».

В частности, обучаться, в основном, станут на базе школы танковых войск, расположенной в Мюнстере, Нижняя Саксония. Весь процесс изучения этой военной техники, должен быть завершен к концу 1-го квартала этого года, чтобы «синхронизировать» передачу техники из ФРГ с поставками других союзных стран, с целью собрать несколько танковых батальонов «Leopard-2».

Напомним, что в Федеральном правительстве Германии пообещали нашей стране 14 танков «Леопард» в модификации 2А6. Помимо этого, в ФРГ начаты и аналогичные программы обучения военнослужащих ВСУ, но уже с боевой машиной пехоты «Мардер».

Отдельно стоит подчеркнуть, что глава Министерства обороны Германии Борис Писториус ожидает — поставка основных боевых танков в Украину должна существенно укрепить обороноспособность нашей страны.

Ранее мы писали, что ВСУ успешно отбили наступление оккупантов на Белогоровку.