О том, что главы министерств обороны стран-членов НАТО в эти вторник и среду, 14-15 февраля, решат некоторые вопросы, касающиеся ускорения поставок вооружений и техники в нашу страну, пишет «НБН», ссылаясь на брифинг с участием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, опубликованный «SkyNews».

В частности, Столтенберг считает нынешний этап полномасштабной войны России против Украины не иначе, как «логистической войной», поскольку судьбоносное значение отводится сейчас скорости поставок техники/боеприпасов украинским войскам. Генеральный секретарь НАТО напомнил — Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украину столько, сколько это потребуется, и в приоритете — поставка вовсе не истребителей, а ранее обещанное оборудования.

Впрочем, по словам Столтенберга странам-членам НАТО уже сейчас нужно наращивать производство военной техники и боеприпасов из-за того, что нужды украинских войск серьезно превысили сегодняшние возможности ВПК Альянса.

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