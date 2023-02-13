О том, какими именно методами хотели воспользоваться в Кремле, пишет «НБН» со ссылкой на материал издания «Newsmaker».

По словам Санду, коварный план не был рассчитан на долгое время, и предусматривал диверсионные операции с привлечением лиц, имеющих военную подготовку, но переодетых в гражданское. Именно «агенты в штатском» должны были начать насильственные действия, включая нападения на некоторые государственные учреждения и захват заложников.

Планом предусматривалось использование людей из-за пределов Молдовы – в материалах есть инструкции относительно въезда в Молдову граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории. Также, все это должно было быть замаскировано под мирные протесты, хотя на самом деле — не более, чем попытка захвата власти в Кишиневе. На данный момент силовые структуры Молдовы подготовлены к предотвращению вероятных провокаций и держат ситуацию под полным контролем.

Напомним, что именно Владимир Зеленский передал Майе Санду эти планы Кремля о взятии под контроль соседней Молдовы.

Ранее наш информационный портал писал, что Россия готова ограничить свободу передвижения американцев на своей территории.