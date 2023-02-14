О том, как и где именно были перехвачены российские самолеты, в понедельник, 13-го февраля, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию «Голоса Америки».

Двумя голландскими истребителями F-35 был совершен перехват группы из трех российских военных самолетов над Польшей, после чего нарушителей заставили покинуть польское воздушное пространство, проинформировали в Минобороны Нидерландов.

В частности, самолеты, неопознанные на тот момент, проникли в зону ответственности Североатлантического Альянса в Польшу, со стороны Калининграда. При близком контакте, их опознали как российские Ил-20М в сопровождении двух Су-27. В итоге голландским F-35 пришлось сопроводить данную группу нарушителей на безопасной дистанции, после чего передать конвоирование партнерам по НАТО.

Отметим, что в Минобороны РФ никак не ответили на запрос журналистов о причине вышеописанного инцидента.

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