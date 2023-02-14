О том, что сегодня, 14-го февраля, в Брюсселе должна состоятся еще одна встреча представителей различных оборонных ведомств, входящих в группы стран-союзников Украины, на которой обсудят дальнейшую помощь ВСУ, пишет «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный «Голосом Америки».

В частности, этот дополнительный раунд переговоров Контактной группы по вопросам обороны Украины, похоже, приурочен к первой годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Также, немного позднее в этот вторник, у глав оборонных ведомств стран-членов НАТО состоятся собственные переговоры, на которые приглашен и министр обороны Украины.

Отметим, что Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявлял в понедельник — использование Украиной боеприпасов в ее противостоянии агрессии РФ превышает объемы возможных поставок, и что НАТО необходимо увеличить производство снаряжения, что позволит удовлетворить потребности ВСУ.

Ранее наш информационный портал писал, что Украина может лишиться главного оружия в борьбе с Россией, так как США не готовы поставлять ATACMS.