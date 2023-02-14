Какие интересные сведения об этом инциденте попали в отчет Таможенной и пограничной службы США, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию «Голоса Америки».

В частности, в протоколе сообщается — этот мужчина со своей семьей подъехали на бронированном внедорожном автомобиле, после чего попросили разрешить им въезд в США, так как опасаются преследований за участие в протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального(российский диссидент, заключенный в тюрьме). Кроме того, россиянин заявил таможенникам, что располагает информацией, являющейся «военной тайной» в РФ, и которая может заинтересовать Вашингтон.

По словам мужчины, он — инженер, и «в 2018-2021 годах участвовал в создании военного самолета на заводе по производству самолетов Туполев в Казани», свидетельствует несекретный отчет Таможенной службы от 11-го января.

«Он описал самолет, как «боевой истребитель», и заявил, что он называется ТУ-160 «Белый лебедь», — утверждается в отчете.

Впрочем, в Таможенной и пограничной службе пока отказалась ответить журналистам или же дать комментарии относительно данного доклада, и сослались на политику «не подтверждать и не комментировать внутренние документы, которые могли быть неправомерно раскрыты и имеют гриф «для правоохранительных органов» или «для служебного пользования».

Ранее мы писали о том, что истребители ВВС Нидерландов перехватили три российских военных самолета в небе Польши.