По какой причине ВСУ не получат в ближайшее время долгожданные ракеты ATACMS(с дальностью поражения целей до 300 километров), пишет «НБН», ссылаясь на источники издания «Politico».

Согласно информации, которой располагает данное издание, администрация президента США заявила Украине, что поставка подобных вооружений сейчас приведет к истощению арсеналов, то есть подорвет боеготовность армии США в случае вероятных будущих конфликтов. Также, Белый дом опасается, что ВСУ начнет наносить удары вглубь РФ, и это вызовет очередную эскалацию войны.

Как считает один из информаторов «Politico», существуют и иные методы, позволяющие предоставить нашей стране технику, необходимую ВСУ для поражения дальних целей. Например, еще один источник указал на то, что в США могут дать одобрение на покупку ATACMS у союзных государств, например, в Южной Корее, Польше, Румынии, Греции, Турции, Катаре и Бахрейне.

Тем временем, в правительстве Украины неуклонно настаивают на поставках более совершенных систем вооружения, и это не только ракеты ATACMS.

Ранее мы писали, что Британия ведет переговоры о производстве оружия на территории Украины.