О соответствующих вакансиях, размещенных на различных российских интернет-ресурсах, включая и социальные сети, пишет «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

В частности, одно из подобных объявлений появилось в соцсети «Вконтакте» в понедельник, 13-го февраля. Техническое задание для рабочих: окопы нужно обшить деревом. Вознаграждение за этот труд — почасовое: 300 рублей/час — обычным рабочим, а 400 рублей/час — тем, имеет квалификацию сварщика. Человек, чьи контакты написаны в этом объявлении, уточнил – работа ежедневная, с 8 часов утра до 6 часов вечера, и будет продолжаться «в пределах 2–3 месяцев». Кроме того, «людей надо много, приступать можно прямо сейчас».

Аналогичные запросы к соискателям трудоустройства ранее размещали на сайте «Авито». В объявлениях указывалось — разнорабочие необходимы, чтобы укрепить линию обороны в Джанкойском и Красноперекопском районах (север Крымского полуострова). И комментарии от работодателя похожи: «работы много, соответственно, рабочих рук нужно много. Проживание предоставляется, инструмент тоже».

Отметим, что Джанкойский и Красноперекопский районы практически вплотную примыкают к материковой части Украины, и именно оттуда войска РФ могут ожидать прорыва Вооруженных сил Украины.

Не лишним будет напомнить, что правительство РФ отрицает возведение каких-либо оборонительных сооружений в Крыму: в начале этого месяца, пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, заявлял — «безопасность Крыма обеспечена надежно».

Ранее мы писали, что Украина готовит кадровый резерв в связи с будущей деоккупацией Крыма.