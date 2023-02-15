О том, что в Брюсселе приняли важное решение, касающееся отправки в Украину боеприпасов для основных боевых танков «Leopard-2», пишет «НБН» со ссылкой на местное издание «De Telegraaf».

В эти вторник и среду, министры НАТО из сформированной «танковой коалиции», обсуждали военную помощь для Украины. Так как после сокращения собственных вооруженных сил у Нидерландов отсутствуют собственные танки, то эта страна пожелала внести вклад иными способами.

В Кабинете министров Нидерландов практически никогда не делали заявлений относительно размеров пожертвований украинской армии, однако на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Нидерланды гарантируют поставку 20 000 снарядов для «Leopard-2».

«Это очень важно. Просто поставить танки особого смысла нет», — пояснили в политической партии Нидерландов «D66»:

«Мы должны поставить полный пакет. Помимо обучения украинских солдат, существует потребность и в боеприпасах или запасных частях. В рамках «танковой коалиции», Нидерланды являются единственной страной, где нет танков, но мы предложим помощь в обучении, в дополнение к снарядам и запчастям. Вместе мы сможем предоставить все то, что необходимо Украине».

Ранее мы писали, почему Украина не получит танки «Leopard-2» от Нидерландов, Дании, Финляндии и Швеции.