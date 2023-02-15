О том, что решили в Еврокомиссии не допускать к вывозу в Российскую Федерацию, сегодня, 15-го февраля, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый санкционный пакет против РФ предусматривает введение дальнейших запретов экспорта на сумму более 11 млрд евро, призванных лишить экономику страны-агрессора критически важных технологий и промышленных товаров. Предполагается, что РФ не сможет рассчитывать и на аналогичные поставки указанного оборудования из третьих стран, поскольку они будут контролироваться.

В запретный перечень попали электроника, специализированные автотранспортные средства, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей. Список дополнили товарами для строительной сферы, которые возможно направить на нужды ВС РФ, например таких, как антенны или краны.

Кроме того, ограничат вывоз товаров двойного назначения, включая передовые технологии, проконтролируют экспорт в РФ 47 электронных комплектующих, которые смогут устанавливать в российские системы вооружений, а также беспилотников, ракет, вертолетов и определенных редкоземельных материалов или тепловизоров.

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