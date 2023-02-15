О том, что может помешать этим планам, а при каком решении эта возможность станет реальностью, пишет «НБН», ссылаясь на материал «The Wall Street Journal».

В частности, дело касается 5 000 штурмовых винтовок еще советской разработки, и еще 1,6 миллиона патронов к ним, а также небольшого количества противотанковых ракет и более чем 7 000 бесконтактных взрывателях. Это снаряжение ранее было изъято у контрабандистов, которые, как предполагается, работали на Иран, а оружие предназначалось для повстанцев в Йемене.

Впрочем, для передачи этой партии оружия в Украину, США еще должны отыскать необходимые юридическое обоснование, так как в соответствии с текущими нормами международного права, американские военные обязаны утилизировать подобное нелегальное вооружение.

Отметим, что уже существует некий прецедент относительно трактования законов о конфискации активов для отчуждения иранского оружия. В Минюсте США использовали такие «лазейки» в 2020-м году, когда взяли под контроль несколько партий захваченного оружия, включая управляемые противотанковые ракеты, ракеты класса «земля-воздух» и компоненты крылатых ракет.

Также, Президент США Байден, возможно, поможет решить юридическое противоречие, если издаст указ или попросит Конгресс поработать над тем, чтобы дать США право изымать оружие согласно законам о гражданской конфискации, а потом отправлять его в Украину.

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