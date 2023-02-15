На открытии встречи министров обороны государств НАТО в Брюсселе во вторник, 14 февраля, Столтенберг заявил, что Украина получает беспрецедентную поддержку и союзники по Альянсу в тесном сотрудничестве с Евросоюзом продолжат помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам генсека НАТО, российский президент-агрессор совершил две стратегические ошибки. Путин недооценил храбрость и силу украинского народа и ВСУ, а также решимость и единство Альянса и его партнеров.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что глава РФ «уже потерял Украину», указав на роковую ошибку Путина.