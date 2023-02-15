Яковенко утверждает, что сейчас российский президент-агрессор действует без четкого плана, так как он надеялся одержать победу за очень короткий срок.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам оппозиционера, непонятно, чего хочет глава Кремля, который неоднократно хаотично менял цели войны — ему не удалось победить Украину, НАТО и захватить Донбасс.

Журналист считает, что выступление Путина может происходить по двум сценариям. Инерционный вариант – диктатор опять будет жаловаться на то, что Россию всегда обижали и завидовали ей.

«Он снова будет плакать, что Россию последние несколько миллионов лет все обижали. И динозавры, и печенеги, и половцы – все они рождались только для того, чтобы обидеть Россию, потому что все завидуют. Он же сказал, что им все завидуют, а потому хотят обидеть», — предположил оппозиционер.

Второй вариант – лидер россиян подготовил содержательный «сюрприз», например, объявит о закрытии границ или о военном положении. Однако Яковенко сомневается, что глава Кремля выберет этот сценарий.

Ранее росСМИ выяснили, на чем Путин будет делать акцент в послании к Федеральному собранию.