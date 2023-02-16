О том, какие важные детали указаны в предложении для ЕС, внесенном Эстонией, пишет «НБН» со ссылкой на «Bloomberg».

В соответствии с информацией издания, сейчас РФ ежедневно расходует в Украине такое же количество снарядов, какое могут изготавливать в Европе ежемесячно.

В Эстонии полагают, что ЕС экстренно необходимо нарастить собственный оборонно-промышленный потенциал, ради помощи украинским военным в войне с РФ.

«Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решения и реализации инициативы, как можно скорее, уже в 2023-м году — этого требует обострение ситуации в Украине. Цена любого промедления очень высока, и она растет с каждым днем», — акцентируется в документе.

Подобный план может позволить промышленности Европейского Союза поднять возможности своих мощностей в 7 раз, вследствие чего, произвести за последующие 6 месяцев не менее 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов, которые запрашивает наша страна. Речь идет о дополнительных 4 миллиардах евро на совместную закупку боеприпасов, которые могут направить в Европейский фонд мира ЕС, предназначенный для возмещения затрат странам, оказывающим военную поддержку Украине.

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