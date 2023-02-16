О том, стоит ли Украине ждать рассмотрения своих ранних запросов, и какое оружие сможет предоставить Иерусалим, пишет «НБН», ссылаясь на сегодняшнее видео с совместного брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со своим израильским коллегой Эли Коэном.

По словам Дмитрия Кулебы, прошло обсуждение вопроса не только о гуманитарной поддержке, но и об остальных вещах, которыми Израиль сможет поддержать нашу страну. В частности, Израиль ознакомлен со списком военных потребностей, поскольку тот был передан еще предыдущему правительству. Теперь остается дождаться одобрения соответствующих решений, в первую очередь касающихся защиты украинского неба.

Также, Кулеба доволен не только данной встречей, но и иным уровнем общения — уже «заложен некий фундамент, но будет ли на нем построено здание, пока зависит от дальнейших решений», которые станут или не станут принимать в Иерусалиме.

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