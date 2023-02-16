О том, какие интересы помешали прийти к однозначному решению об ограничении экспорта товаров химической промышленности из РФ, и кто виноват в затягивании одобрения нового санкционного пакета, пишет «НБН» со ссылкой на материал «Politico».

В частности, представители Италии и Германии отнеслись к ограничению ввоза российского синтетического каучука с большой долей скепсиса, а за введение жестких ограничений наоборот выступила Польша.

Отметим, что только за 2021-й год, из РФ было экспортировано в ЕС синтетического каучука на сумму около 2 млрд. долларов, из них сырья на приблизительно 700 млн. долларов пришлось на страны Европейского Союза. При этом, только несколько разновидностей каучука ранее уже попали под санкции. Отдельно стоит упомянуть — каучук необходим в автомобильной промышленности для производства шин, и именно немецкие шины наиболее популярны во всем мире.

Ранее наш информационный портал писал, что в Еврокомиссии оставили Россию без поставок критически важных технологий на 11 млрд евро.