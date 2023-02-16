О том, что США переймут некоторые наработки, исходя из уроков противостояния российской агрессии, но уже при вероятной обороне Тайваня, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение заместительницы главы Минобороны США Кэтлин Хикс, опубликованное в «Associated Press».

По словам Кэтлин Хикс, в период вторжения РФ в Украину, использовалась методика «без предварительного разогрева», и, в отличие от ситуации с возможным нападением Китая на Тайвань, к обороне этой спорной территории, США подойдут запланировано:

«Мы применим уроки [войны в Украине]».

Хикс обоснованно полагает высадку десанта самым сложным этапом войны, не исключая и того, что пополнение запасов будет затруднительным, особенно, если КНР перейдет к тактике блокирования выхода к океану.

На этот момент у Минобороны США отсутствует возможность для заблаговременного размещения на Тайване необходимой амуниции, поскольку ее попросту нет. Однако США уже ввели президентские полномочия для Тайваня, и это позволит отправлять немного стандартных вооружений из остатков запасов, пока будут заключаться контракты для пополнения арсенала новыми типами техники и снаряжения.

Ранее мы писали, что в МИД России угрожают Украине новыми ударами по «гражданской инфраструктуре» в космосе.