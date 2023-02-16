Зеленский напомнил, что впервые он обращался к норвежскому парламенту на 35-й день полномасштабного вторжения. Сегодня уже 358-й день войны и Украина по-прежнему уверенна в том, что она не останется наедине с врагом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт президента Украины.

«Главное, что отличает март прошлого года и февраль этого года – уверенность. Уверенность, что свободный мир не изменит ценностям свободы», — заявил глава государства.

По словам украинского лидера, Норвегия сделала исторический вклад в эту уверенность, предоставив нам средства противовоздушной обороны, противотанковое оружие, артиллерию и помощь в восстановлении энергетики.

«Ибо это не только дает ощущение, что у тебя есть завтра. Это дает ощущение, что завтра рядом с тобой – так же, как и сегодня – будет надежный партнер. Партнер, который так же, как ты, ценит жизнь и людей», — добавил Зеленский.

Ранее украинский президент заявил, что нынешние отношения с Германией стали неровными, объяснив, что поспособствовало этому.