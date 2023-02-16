В эфире национального телемарафона Данилов сообщил, что российский президент-агрессор не оставил попыток втянуть белорусского диктатора в прямое участие в войне против Украины, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, Республика Беларусь уже долгое время находится под оккупацией страны-агрессора, при этом Лукашенко как может упирается желанию главы Кремля относительно его непосредственного участия в боевых действиях в рядах оккупантов.

«Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его будут заставлять поменять свою точку зрения», — сообщил чиновник.

Данилов добавил, что изменение позиции Минска касательно российско-украинской войны станет последним днем существования РБ в том виде, в котором на сегодня находится страна.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении, при этом якобы продолжая «готовить боевиков и экстремистов».