Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что лидер россиян несколько раз откладывал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию в прошлом году, информирует «НБН».

Вероятно, Путин надеялся сообщить о крупных победах оккупантов в Украине на фоне критики политического и военного руководства РФ, однако так и не смог этого сделать.

Эксперты напомнили, что президент-агрессор в последние месяцы выступал с невпечатляющими обращениями по случаю символических дат и годовщин. По всей видимости, послание 21 февраля он решил приурочить к годовщине признания Россией «народных республик» Донбасса и будет говорить о «достижениях интеграции» временно захваченных территорий Украины в состав РФ.

В Институте изучения войны не исключают, что Путин решил выступить перед Федеральным собранием рассчитывая на то, что оккупанты обеспечат тактический успех в районе Бахмута Донецкой области.

«Путин, вероятно, продолжит выступать с малозначительными речами, поскольку отсутствие военных успехов в Украине лишает его возможности объявить или хотя бы пообещать вскоре хоть сколь-нибудь значимую победу», — отметили аналитики ISW.

Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко озвучил два сценария послания Путина 21 февраля.