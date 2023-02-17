Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Мароком Рютте по просьбе журналистов прокомментировал возможные масштабные авиационные атаки РФ на Украину.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Представители СМИ поинтересовались у главы государства готовностью украинской системы ПВО и авиации к атакам авиации страны-агрессора, о вероятности которых накануне заявили кремлевские пропагандисты и ряд масс-медиа.

«Что может сделать Россия — мы с вами понимаем. Она атакует нас и использует любые варианты авиации и на поле боя, также осуществляет ракетные удары», — отметил президент.

По словам украинского лидера, на сегодня самое важное – уровень эффективности противовоздушной обороны и защиты страны, который является самым высоким за все времена независимости. Также Зеленский напомнил, что украинская ПВО ликвидирует от 50% до 85% вражеский целей.

По этой причине глава государства считает, что запугивания россиян ни к чему не приведут и относиться к этим заявлениям нужно как к еще одной психологической атаке со стороны РФ.

«Бояться нет смысла, ожидать от них цветов нет желания», — добавил президент, отметив, что Россия значительно ослабла за год войны.

Напомним, в ОПУ выступили против идеи некоторых стран ЕС по созданию «гибридного трибунала» для расследования преступлений государства-террориста.