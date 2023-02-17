Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные нидерландской радиокомпании компании «NOS«.

В издании говорится о том, что Марк Рютте 17 февраля прибыл в столицу Украины Киев. Также известно, что нидерландский премьер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Помимо этого источник сообщает, что Рютте уже побывал возле Стены памяти погибших за Украину и оставил возле неё венок.

Примечательно, что Нидерланды готовы передать Украине около 20 тысяч снарядов для танков Leopard, а возможно даже и сама танки, в случае если Германия даст разрешение.

Напомним, что ранее немецкий источник сообщал о том, что украинская армия не сможет получить танки от Нидерландов, Дании, Финляндии и Швеции.