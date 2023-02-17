О том, какие перемены это принесет, если требования сенаторов к государственному секретарю США, относительно признания террористической организацией российской частной военной компании, известной как «Группа Вагнера», будут приняты на законодательном уровне, пишет «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

По словам сенатора от демократической партии Ричарда Блументаля, уже не осталось никаких сомнений в том, что наемники ЧВК «Вагнер» убивали журналистов, похищали детей, насиловали женщин, «проявляли дикое, варварское поведение, придающее новый смысл слову «террористы»».

Ранее Госдепартамент США уже вводил пакет санкционных мер, направленных против пресловутой «Группы Вагнера», но если новый закон одобрят, то появятся дополнительные жесткие инструменты, предусматривающие дальнейшие санкции.

Также, Блументаль полагает, что данный законопроект может получить существенную поддержку в американском Сенате, который в 2022-м году уже принял 2-партийную резолюцию, призывающую госсекретаря США объявить РФ государством-спонсором терроризма.

Ранее мы писали, сколько жителей стран ЕС уверены в победе Украины в войне против России.