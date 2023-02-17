О том, сколько придется отсидеть пророссийскому шпиону, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию издания «Sky News».

В частности, 58-летнему Дэвиду Смита огласили приговор, длительностью в 13 лет и 2 месяца лишения свободы. В суде признали полную вину Смита в сборе и передаче службам недружественной страны данных, которые могли негативно отразиться на интересах Великобритании. Впрочем, Смиту предоставили выбор – где тот пожелает отбывать наказание, в Великобритании или ФРГ.

Стоит напомнить, что Смит был задержан еще летом 2021-го года после «поимки с поличным», в результате операции под прикрытием. В 2022-м году фигурант дела признал собственную вину по восьми пунктам обвинений, но все же утверждал — умышленно не принес никакого вреда, и отрицал свои симпатии к РФ.

Однако следствием было установлено — Смит переслал российской стороне информацию относительно сотрудников посольства, включая документы с грифом «секретно», а также фотографии обстановки внутри посольства и прилегающей территории.

Кроме того, Смит активно критиковал Великобританию и Германию, с одобрительными высказываниями о Российской Федерации и Путине, и явно выражал положительное мнение касательно марионеточных псевдореспублик, созданных Россией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что за восстановление безопасности посольства в Берлине, вследствие агентурных действий охранника, придется заплатить около 800 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее мы писали, что ЧВК «Вагнер» может быть признана террористической организацией в США.