Об этом пишет информационный портал «НБН», ссылаясь на сообщение, которое в своем Twitter-аккаунте опубликовал вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио.

По словам Тьерио, на данный момент уже всем ясно, что все системы вооружения, поставляемые союзниками в Украину, отлично работают. Это относится как к САУ «Caesar» или ЗРК «Mistral», так и к уже отправленным ПТРК «Akeron MP» пятого поколения, которые тоже хорошо будут выполнять поставленные задачи.

Отметим, что эти противотанковые ракетные комплексы предназначаются для пехоты, и действуют по принципу «выстрелил и забыл», включая возможность командной наводки. Также, в эти ПТРК легко интегрируется стороннее указание целей, что позволяет ракете стартовать с закрытых позиций, посредством фиксации после запуска в прямой видимости противника. Дистанция поражения – до пяти километров.

Ранее мы писали, что Кулеба рассказал, от каких трех стран Украина хочет получить истребители.