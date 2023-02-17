О том, какими возможностями обладают современные автономные разведывательные комплексы «Skykit», которые уже предоставлены нашим военным, пишет «НБН» со ссылкой на французский информационный портал «L’Express».

В частности, в ближайшее время украинские военные смогут применять в боевых условиях десятки, а вероятно, и сотни кейсов со «Skykit», которые были разработаны специалистами американской компании «Palantir».

Отметим, что это стало возможно после того, как в июне 2022-го года, в Киеве прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и директора компании «Palantir» Алекса Карпа. Стороны плодотворно подошли к вопросам обсуждения дальнейшего сотрудничества в области защиты и безопасности, включая цифровизацию процессов.

Стоит напомнить, что комплекс «Palantir Skykit» является полностью автономным разведывательным центром, содержащим два встроенных монитора, аккумуляторные блоки питания и специальный ноутбук. К устройству прилагается беспилотник «Quadcopter» и небольшая камера «Trailcam Nano». Также, в систему интегрирована собственная безопасная спутниковая связь, позволяющая подключиться к одному из 40 коммерческих спутников, после чего провести анализ информации с помощью разных модулей ИИ, после чего выявить расположение врага.

Ранее мы писали, что в ГУР озвучили три дополнительных аспекта освобождения Крыма.