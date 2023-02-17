Во время открытия выставки «Военные преступления России» на Мюнхенской конференции по безопасности руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что Киев стремится к наказанию руководства РФ за решение о вооруженной агрессии против нашей страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

По словам главы ОПУ, чтобы наказать Кремль нужно создать специальный трибунал и мир начинает понимать, насколько это важно. При этом часть стран Европейского союза предлагает альтернативу – «гибридный трибунал». Ермак объяснил, почему Украина против такой идеи.

«Потому что он не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с Путина, Лаврова и Мишустина. Это — главная проблема гибридного проекта», — подчеркнул руководитель Офиса Зеленского.

Напомним, что в прошлом году в Министерстве иностранных дел Чехии выступили за создание спецтрибунала над высшим руководством страны-агрессора.