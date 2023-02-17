В интервью «24 каналу» советник главы Офиса Зеленского отметил, что 24 февраля государство-террорист захочет продемонстрировать, что у него еще есть «порох в пороховнице», информирует «НБН».

По словам Подоляка, российские захватчики пытаются накопить достаточный объем ракет, который используют для массированных атак на нашу страну в три волны.

Чиновник напомнил, что сейчас оккупанты пытаются достичь хоть каких-то результатов, запуская «болванки», чтобы нагрузить нашу противовоздушную систему.

«Каждый пуск против ракеты — это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь», — объяснил он.

Советник руководителя ОПУ отметил, что путинские солдаты продолжат пускать воздушные шары с отражателями, однако в годовщину полномасштабного нападения РФ на Украину ожидается масштабная ракетная атака.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ объяснили, как россияне пытаются истощить нашу систему ПВО с помощью воздушных аэростатов.