Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на официальный телеграм-канал мэра города Александра Симчишина.

Как известно из его поста — по городу было нанесено несколько ракетных ударов. Об этом он написал в своём телеграме в 09:12. Касательно каких-либо деталей — мэр Хмельницкого промолчал, но обещал позже поделится информацией.

Скорее всего по городу были попадания, об этом свидетельствуют данные очевидцев. Они сообщают, что над городом поднимается дым. Также нужно ждать подтверждения информации от местных властей и ни в коем случае не фотографировать и не снимать на видео ракетные удары.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ракетные удары по территории страны армия РФ совершается вновь с помощью стратегической авиации.

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал возможные массовые авиационные атаки россиян словами.