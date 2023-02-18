Об этом стало известно из интервью Руслана Стефанчука в эфире телемарафона «Єдині Новини», сообщает «НБН«.

Стефанчук рассказал, что с 11 по 12 июля текущего года в Вильнюсе должен пройти саммит НАТО за участием всех членов альянса. Спикер Верховной Рады считает, что как раз на этом саммите Украина должна получить приглашение в Альянс. И именно с этого момента должен начаться путь Украины в НАТО.

Также Руслан Стефанчук поделился тем, что соответствующие вопросы уже обсуждаются на Мюнхенской конференции безопасности.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Мюнхенской конференции Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет настаивать на том, чтобы союзники предоставили Украине нужно вооружение.