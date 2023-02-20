Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Die Welt, президент Украины заявил:

«Наши спецслужбы предоставили нам информацию о том, что Российская Федерация хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы. Мы передали данную информацию президенту Майе Санду».

При этом гарант Конституции Украины добавил, что в Кремле уже давно были такие планы. Однако у Молдовы и Российской Федерации общей границы нет, а перебрасывать российских военнослужащих они могли только в аэропорт в Кишиневе.

Дословно из заявления украинского лидера:

«Как следствие они должны использовать данный аэропорт и все свои ресурсы Приднестровья. Майя Санду никогда у меня не просила помощи, однако она благодарна за данную информацию. Она прекрасно знает, какая у нас ситуация. Украина всегда будет готова помочь Молдове».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Санду не исключила курса Молдовы в НАТО.