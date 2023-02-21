Журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш рассказал, что Вашингтон во избежание конфликта решил сообщить Москве о планах главы США. Белый дом рассказал российскому руководству о поездке Байдена в Украину за несколько часов до его отлета, информирует «НБН».

Впервые американский президент посетил страну, охваченную войной, где нет военного контингента США, что можно считать беспрецедентным решением главы государства.

Во воскресенье вечером, 19 февраля, Белый дом обнародовал расписание президента на понедельник. В графике было указано, что Байден должен отправиться в Варшаву в 18:40. Однако к моменту публикации расписания американский лидер уже приземлился в Европе.

Глава США вылетел в воскресенье в 4:15 утра, вечером прибыв на американскую базу «Рамштайн» в Германии. Оттуда Байден отправился в Польшу в город Жешув, далее в Перемышль, откуда на поезде за 10 часов добрался до украинской столицы.

В Киеве американский лидер провел около 6 часов, украинское руководство приняло максимальные меры для его безопасности, в частности, журналистам, которые сопровождали президентов, запретили сообщать о передвижении главы США в реальном времени.

Напомним, что Байден отказался встречаться с Зеленским в предложенных Киевом безопасных местах в Украине.