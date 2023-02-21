Какие еще неоднозначные заявления прозвучали от российского диктатора, пишет «НБН», ссылаясь на выступление Путина, транслировавшееся на «Первом канале».

По словам Путина, РФ пока полностью не отказывается от соблюдения этого договора, а лишь временно прерывает свое участие в нем. Это соглашение между РФ и США, касающееся мер относительно дальнейшего ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), заключено Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010-м году, и договоренность вступила в силу с 5-го февраля 2011-го года. Договором предусматривалось урезание существующих запасов ядерных вооружений. Также, в 2021-м году, РФ и США продлили действие СНВ-3 до февраля 2026-го года.

Помимо этого, Путин высказал еще одно неоднозначное решение — Минобороны России при содействии «Росатома» должны поспособствовать готовности к задействованию ядерного арсенала РФ:

«Минобороны РФ и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы этого делать не будем. Но если США проведут эти испытания, то и мы проведем».

По мнению Путина, в Вашингтоне якобы «задумываются о натуральном испытании ядерного оружия(ЯО)», и разрабатывают «новые типы ядерных боеприпасов».

Ранее мы писали, что в США обещают ускорить поставку современных танков в Украину.