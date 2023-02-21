О том, что при возникновении необходимости, в РФ могут приступить к увеличению количества имеющихся боевых зарядов и их носителей, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение председателя комитета Государственной Думы по вопросам обороны Андрея Картаполова, опубликованного агентством «Интерфакс».

По словам Картополова, поскольку в РФ останавливают свое участие в указанном межправительственном соглашении, якобы отвечая на действия Запада, то и на российской стороне:

«вольны делать все, что хотим для того, чтобы обеспечить безопасность нашей родины, и если надо будет увеличить количество боезарядов — то увеличим, надо будет увеличить количество носителей — увеличим, так как это наше право».

Отдельного упоминания стоит то, что по мнению чиновника, это решение Путина относительно отказа от участия РФ в ДСНВ, даже не будут ратифицировать, поскольку «президентом было принято решение».

Ранее мы писали, что в Офисе Президента Украины уже отреагировали на сегодняшнее послание Путина к Федеральному Собранию.