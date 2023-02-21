О том, какая позитивная информация прозвучала в период выступления Президента США Джозефа Байдена в Варшаве, пишет «НБН», ссылаясь на видео с трансляции, уже опубликованное на YouTube-канале «Голоса Америки».

По словам Байдена, США, несомненно, продолжат поддерживать самый большой санкционный механизм, который когда-либо за всю историю человечества применялся против одной враждебной страны. В частности, будет объявлено о дальнейших санкциях, о которых подробно расскажут до конца текущей недели, при участии постоянных партнеров США. Таким образом, обязательно «привлекут к ответственности тех, кто виноват в этой войне».

Президент США добавил, все страны-союзники стремятся наказать виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые продолжают совершать граждане Российской Федерации.

Ранее наш информационный портал писал, что бывшая премьер-министр Великобритании призывает передать Украине истребители.